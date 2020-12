Protestanten in St.Ingbert : Gottesdienste an Heiligabend

St. Ingbert Die beiden protestantischen Kirchengemeinden St. Ingberts bieten an Heiligabend, 24. Dezember, Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche und der Christuskirche mit Pfarrer Axel Schmitt und Pfarrerin Michelle Scherer an, jeweils begleitet von Gesang und Instrumenalsolisten.

