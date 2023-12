Schwimmen Fast auf jeder Strecke eine neue Bestzeit

Bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal gingen vor 14 Tagen mit Charlotte Weinandy und Lena Rossi (beide Jahrgang 2009) sowie der ein Jahr älteren Lena Schirmer gleich drei Talente der Schwimmfreunde St. Ingbert ins Becken. Lena Rossi erreichte über 200 Meter Rücken den 17. Platz in der offenen Wertung und mit ihren 2:18,89 Minuten den neunten Platz in der so genannten JEM/EYOF-Wertung. Diese Wertung ist entscheidend für die Teilnahme an den Jugend-Europameisterschaften.