Trauer auch in Rohrbach : Schwester Leopolda von der Rohrbacher „Kinderschule“ ist tot

Rohrbach Der älteren Generation in Rohrbach ist der Name „Schwester Leopolda“ mit Sicherheit ein Begriff, hat sie doch viele Jahre in „de Kinnerschul“ in der damaligen Gartenstraße gewirkt. Liebevoll und fürsorglich betreute sie die Kinder, die ihr allesamt ans Herz gewachsen waren.

Sr. M. Leopolda (Magdalena) wurde am 31. Mai 1924 in Niederwürzbach geboren. Die Volksschuljahre, ein einjähriger hauswirtschaftlicher Lehrgang im Kloster Mallersdorf, ein kaufmännischer Jahreslehrgang an einer privaten Einrichtung in Zweibrücken waren unter anderem Stationen ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung. Die eigentliche Ausbildung zur Kindergärtnerin, ihrem „Lebensberuf“, absolvierte sie von 1946 bis 1948 am Kindergärtnerinnen-Seminar in Landstuhl. Am 3. Mai 1949 trat sie ins Postulat des Klosters ein, wurde am 21. November 1949 eingekleidet und legte am 8. Dezember 1950 ihre erste Profess ab. Ihr erster Einsatz in einem Kindergarten führte sie 1951 nach Rohrbach. 1963 wechselte sie in das damalige Kindererholungsheim in Kirchenarnbach. 1965 erfolgte dann ihre Entsendung nach Blickweiler, wo sie als „Kinderschulschwester“ mit viel Liebe ihre Kraft bei den Kleinen einsetzte und daneben lange auch den Kirchen- und Sakristeidienst versah.