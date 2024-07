Unfall in St. Ingbert Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in der Südstraße

St Ingbert · (red) Am Donnerstag (11. Juli) ist es gegen 14.15 Uhr in der Südstraße in St. Ingbert zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Mann aus Saarbrücken befuhr mit seinem Kühltransporter die Südstraße in Richtung Ensheimer Straße.

12.07.2024 , 10:28 Uhr

Foto: dpa/Marcus Brandt