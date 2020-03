Polizei entdeckt zufällig den Unfall : Betrunkener Autofahrer brettert über den Kreisverkehr

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Am frühen Sonntagmorgen, 8. März, gegen 0.45 Uhr hat sich am Kreisverkehr Ensheimer Straße/Südstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Poliziei berichtet, hatte der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Südstraße in Richtung Ensheimer Straße befahretn und war vor dem Kreisverkehr zur Ensheimer Straße mit mehreren auf einer Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrsschildern kollidiert.

Anschließend überfuhr der Fahrer den Kreisverkehr und rammte weitere Verkehrsschilder, bis er schließlich im Zaun eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen kam. Am Pkw entstand Totalschaden. Kurz nach dem Unfall traf zufällig eine Polizeistreife an der Örtlichkeit ein und konnte den Fahrer schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien.