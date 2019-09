Tragischer Unfall : Auto erfasst achtjähriges Mädchen – schwer verletzt

St.Ingbert/Rohrbach Eine Frau hat ein junges Mädchen in Rohrbach angefahren und schwer verletzt. Die Polizei sucht Augenzeugen des Unfalls.

In Rohrbach hat sich am Samstagmittag gegen 12 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen die Spieser Straße entlang zur Einmündung Tummelplatzstraße. Dort rannt ein achtjähriges Mädchen für die Fahrerin überraschend auf die Straße. Sie konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Kind, das mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort operiert wurde. Die Fahrerin stand nach dem Unfall unter Schock. Zum aktuellen Zustand des Mädchens gibt es keine näheren Informationen.

Laut Informationen der Polizei St. Ingbert befindet sich an der Unfallstelle weder ein Fußüberweg noch eine Ampel. „Das ist eine 30er-Zone in einem Wohngebiet“, erklärt Polizeikommissar Bäsel. „Die Häuser reichen in der Einbahnstraße sehr nah an die Fahrbahn heran. Die Einmündungsstelle ist sehr schwer einsehbar.“ Es lägen derzeit keine Indizien vor, die nahelegen, dass die Frau zu schnell gefahren sei. Ein Gutachter ist damit beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.