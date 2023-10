Bläse-Stiftung: CDU-Poltiker trage Schuld für Ansehensverlust der Stadt Schwere Vorwürfe der SPD gegen OB Meyer

Nach der staatsanwaltschaftlichen Razzia in Sachen Bläse-Stiftung hat sich nun die SPD-Stadtratsfraktion zu Wort gemeldet. Vergangene Woche waren – wegen des gegen Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) gerichteten Verdachts der Untreue neun Objekte durchsucht worden. Dazu hatten auch das Rathaus und Meyers Privathaus gezählt. Die SPD zeigt sich ob der Rathaus-Durchsuchung „überrascht“. Der Verkauf des Bläse-Hauses sei im Stadtrat begleitet worden. Die Informationen vonseiten des Oberbürgermeisters, der Stadtverwaltung und des zuständigen Rechtsanwaltes hätten überzeugend dargelegt, dass das Haus verkauft werden sollte. Im Stadtrat sei berichtet worden, dass die Stiftung ausstehende Rechnungen von Handwerkern nicht mehr würde bezahlen können. Zudem habe ein Dekra-Gutachten zur Wirtschaftlichkeit gezeigt, dass die Kosten des Hauses von den Einnahmen nicht gedeckt werden könnten. Auf dieser Grundlage habe die SPD den Verkauf des Bläse-Hauses befürwortet. Der Verkaufspreis bewege sich im Rahmen des Gutachtens. Die SPD-Stadtratsfraktion kenne keinen seriösen Grund das Gutachten anzuzweifeln. Der große Verlust des Stiftungsvermögens erkläre sich aufgrund der wirtschaftlichen Fehlplanung des vorherigen Stiftungsvorsitzenden. [Ex-OB Hans Wagner]. Für 550 Quadratmeter seien wurden 3,5 Mio. Euro verbaut worden, was einem Preis von ca. 6300 Euro pro qm entspreche. Dies sei deutlich teurer als vergleichbare Objekte in dieser Lage.