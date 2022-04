Polizei St. Ingbert sucht Zeugen : Schwarzfahrer randaliert in einer Regionalbahn

St Ingbert Am Samstagabend (2. April) hat ein etwa 50 Jahre alter Mann in der Regionalbah zwischen Saarbrücken und Pirmasens randaliert. Er war nach Polizeiangaben in Saarbrücken-Ost in den Zug eingestiegen. Sein Fahrziel sei St. Ingbert gewesen.

Gegen 21.20 Uhr kam es zum Disput mit der im Zug eingesetzten Kontrolleurin, einer 52-Jährigen aus Kaiserslautern. Diese ermöglichte es dem Mann, obwohl er ohne Fahrschein zustieg, einen Fahrschein bei ihr zu lösen. Da sie ihm jedoch kein Rückgeld, sondern lediglich einen dafür vorgesehenen Überzahlungsgutschein ausstellte, beleidigte der Mann die Angestellte. Er wurde dermaßen aufbrausend und bedrängte die Frau, dass schließlich sogar andere Fahrgäste eingreifen mussten. Die Bundespolizei und die Polizei St. Ingbert wurden beim Einfahren in den Hauptbahnhof in St. Ingbert alarmiert. Der Mann entfernte sich jedoch schon vor Eintreffen der Beamten. Es wird nun wegen Beleidigung und Nötigung ermittelt sowie wegen Beförderungserschleichung.