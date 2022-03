Albertus-Magnus-Realschule St. Ingbert : Die Albertus-Magnus-Realschule unterstützt Hilfe für die Ukraine

Die Albertus-Magnus-Realschule spendete 2500 Euro für Hilfe in der Ukraine. Das Geld stammt noch aus dem Erlös des Adventsbasars. Lehrerin Susanne Kayser-Veith (vordere Reihe rechts) betreut die Hilfsaktionen in der Schule für die vom Krieg betroffenen Menschen. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Die Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert spendete 2500 Euro für die Ukraine-Hilfe.

Große Betroffenheit herrscht unter den Schülern der Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert über den Krieg in der Ukraine. „Die Schüler wollen darüber reden, sie haben oft einen persönlichen Bezug zur Ukraine oder zu Menschen aus der Ukraine. Sie haben Gesprächsbedarf“, so Susanne Kayser-Veith, die sich intensiv um die Ukraine-Hilfe der Schule kümmert. „Wir Lehrer müssen alle Fragen zulassen, selbst wenn auch wir keine Antworten haben, selbst wenn wir Angst haben. Aber wir müssen versuchen, den Kindern die Angst zu mildern.“