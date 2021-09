Bauarbeiten vor Gemeinschaftsschule Rohrbach : Neue Haltestelle wartet auf ihren Namen

Einen neue, barrierefreie Bushaltestelle ist vor der Gemeinschaftsschule in Rohrbach entstanden. Es fehlen aber noch Details wie zwei Überdachungen. Foto: Peter Gaschott

Rohrbach In den Sommerferien ließ der Saarpfalz-Kreis an der Gemeinschaftsschule in Rohrbach eine neue Bushaltestelle bauen. Komplett fertig sein wird sie aber erst in einigen Wochen. Ob Busse an der „Johannesschule“ halten werden, ist noch eine offene Frage.