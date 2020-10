Beratung : Wege für Bürger aus der Schuldenfalle

St. Ingbert/Homburg Die Schuldner- und Insolvenzberatung in St. Ingbert wurde jahrelang von der Caritas übernommen. Das ändert sich nun. Ab sofort ist die Kreisverwaltung in Homburg zuständig.

Bislang wurde die Schuldner- und Insolvenzberatung im Saarpfalz-Kreis durch die kreiseigene Beratungsstelle und – für die Stadt St. Ingbert als Ausnahme – durch die Caritas sichergestellt. Personelle Veränderungen – langjährige, verdiente Beraterinnen gehen in Rente – haben Kreis und Caritas in gegenseitigem Einvernehmen dazu genutzt, die Schuldner- und Insolvenzberatung neu zu strukturieren, auf neue Beine zu stellen und zukünftig in einer dann bei der Kreisverwaltung in Homburg angesiedelten Beratungsstelle zu bündeln. Diese ist ab November dieses Jahres somit für alle Bürger und Bürgerinnen des Saarpfalz-Kreises zuständig, wie die Pressestelle der Kreisverwaltung mit Sitz in Homburg mitteilt.