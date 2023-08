Schulbücher für St. Ingbert Die Schulbuchtüten für Grundschüler sind gepackt

Wie schon seit mehreren Jahren werden auch in diesem Jahr die Schulbuch-Pakete für die St. Ingberter Grundschüler in der Stadtbücherei gepackt. Die Mitarbeiter der Stadtbücherei haben für mehr als 1000 Schüler Bücher und Arbeitshefte bestellt, mit Etiketten beklebt, inventarisiert und anhand von Packlisten die entsprechenden Medien für jeden Schüler verbucht. Die Bücher und Hefte werden in Papiertüten abholfertig einsortiert.