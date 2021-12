Leibniz-Gymnasium St. Ingbert : So füllen Schüler die Demokratie mit Leben

Kommunikation war Thema eines Workshops des Schülerparlaments am Leibniz-Gymnasium. Schülersprecher Simon Ohl (vorn, Mitte) sieht darin einen wichtigen Baustein, an demokratischen Prozessen mitzuwirken. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Jede der 34 Klassen am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert hat einen Delegierten in dessen Schülerparlament gewählt. Damit dieses Gremium nicht ein Alibi bleibt, müssen die Mädchen und Jungen auch die nötigen Kompetenzen lernen, etwa wie man sich in demokratischen Prozessen einigt und etwas durchsetzt.