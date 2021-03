Wieder illustre Buchtitel beim Vorlesewettbewerb : Die besten saarpfälzischen Vorleser

Saarpfalz-Kreis Ava vom Saarpfalz-Gymnasium gewann den Vorlese-Wettbewerb auf Kreisebene. Auch Schüler aus St. Ingbert und Blieskastel waren dabei.

Digital und per Videoclip haben sich neun Mädchen und Jungen aus der Klassenstufe 6 weiterführender Schulen dem 62. Vorlesewettbewerb im Kreisentscheid gestellt. Ava, Schülerin am Saarpfalz-Gymnasium, hatte schließlich mit ihrer selbst ausgewählten Textpasssage aus „Die Buchspringer“ die Nase vorn.

Die Jury, bestehend aus Doria Igna (Kreissiegerin 2020), Andrea Sailer (Leiterin der Stadtbibliothek Homburg), Jutta Schwan, (Fachbereich Kulturmanagement beim Saarpfalz-Kreis) und Wolfgang Welsch (Inhaber der Buchhandlung Welsch), zeigte sich begeistert von der Lesestärke und -freude der jungen Teilnehmenden. Letztendlich entschied die Art der Interpretation des Textes über die finale Platzierung. „Alle haben wirklich sehr schön vorgelesen, die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Aufgrund der Videoaufnahmen konnte sie sich aber die Beiträge mehrmals anschauen, was durchaus ein kleiner Vorteil war“, betonte Beate Hussong (Kreisjugendamt), Organisatorin des Kreisentscheids, und begründete die Entscheidung im Namen der Jury: „Das Zünglein an der Waage zeigte sich in der Art und Weise, wie sich der/die Vortragende dem Text gewidmet hat. Da war bei Ava beispielsweise sehr viel Hingabe und auch eine gewisse Verwurzelung mit dem Buchinhalt zu spüren.“ Ihre Leidenschaft für das Lesen bestätigte Ava bei ihrem Treffen mit Landrat Theophil Gallo, der der Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs persönlich gratulierte sowie eine Urkunde und Buchpräsente überreichte. Sie lese sehr gerne Romane und alles, was mit Magie zu tun hat, erzählte die Schülerin. Bereits in der Grundschule habe sie angefangen, in „Harry Potter“ zu schmökern. Ihre Freizeitaktivitäten sind mit Theaterspielen, Singen und Tanzen vielfältig. „Aber ich finde immer Zeit, mir ein Buch vorzunehmen“, bekräftigte Ava, die mittlerweile die elektronische Ausgabe aus ganz praktischen Gründen favorisiert.