In Seniorenheim in St. Ingbert Schüler erlebten die Pflege hautnah

Pflege erleben, Spaß haben und zwei schöne Schultage gestalten – das konnten Schülerinnen und Schüler der Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert im örtlichen Seniorenheim Bruder-Konrad-Haus. Seit Jahren bietet die Awo-Einrichtung der Schule in jedem Schuljahr zwei Praxistage an, und die 15 möglichen Plätze sind immer komplett vergeben. „Weil es richtig Spaß gemacht hat“, sagt der 16-jährige Hannes Strack, der dem Praxistag ein super Zeugnis ausstellt. 15 Jugendliche hatten sich angemeldet und zwei Tage im Altenheim verbracht. Das Echo beim abschließenden Mittagessen am zweiten Tag: einstimmige Begeisterung. Hannes hat mit Bewohnern Brettspiele ausgepackt und nach eigenen Angaben richtig Spaß gehabt. Seine Mitschülerin Luisa Plinius (15) war in der Kochgruppe und freute sich, dass „alle total lieb“ gewesen seien. Awo-Praxisanleiterin Corinna Kunze hatte die Praxistage aber auch intensiv betreut und ausgearbeitet. Zusammen mit Pflege-Auszubildenden der Uniklinik Homburg, die gerade im Außeneinsatz bei der Awo sind, stellte sie Lerninseln zusammen und ließ so den Pflegealltag spielerisch erlebbar werden: Ernährung, Hygiene, ein Age-Simulator, Blutzuckerbestimmung oder Mundpflege. Letztlich wurde sogar noch ein Luftballon rasiert.