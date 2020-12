Albert-Weisgerber-Schule St. Ingbert : Albert-Weisgerber-Schüler zeigen ein großes Herz für Kinder

St. Ingbert Im Dezember 2019 verkauften die Schülerinnen und Schüler der Albert-Weisgerber Grundschule in St. Ingbert im Rahmen eines Adventsbasars allerlei liebevoll Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes. Der Erlös von 2200 Euro geht zu gleichen Teilen an zwei saarländische Sozialeinrichtungen und wurde wegen der Corona-Pandemie erst vor einigen Tagen übergeben.

Das Mütterzentrum des SOS-Kinderdorfes in Saarbrücken unterstützt mit der 1100-Euro-Spende bedürftige Familien beim Kauf einer Jahreskarte für den Saarbrücker Zoo und bietet ihnen damit eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag.

Die zweite Spende kommt dem Projekt „Regenbogen“ für Kinder krebskranker Eltern der Saarländischen Krebsgesellschaft zugute. Das Projekt hilft Kindern, die miterleben müssen, dass Mama oder Papa an Krebs erkrankt sind und sind in dieser oft besonders schweren Zeit für die Familien insbesondere die Kinder da.

Ohne das große Engagement der Schüler, Lehrkräfte und natürlich der Eltern der Albert-Weisgerber-Schule St. Ingbert, wäre zwei so großartige Spenden nicht möglich gewesen, so die Elternvertretung der Schule in einer Mitteilung.