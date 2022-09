Schüleraustausch : Spanisches Stimmengewirr im St. Ingberter Rathaus

St Ingbert Eine Austauschgruppe mit Schülern aus dem nordspanischen Palencia und vom Leibniz-Gymnasium wurde wurde von der Stadt empfangen.

Im St. Ingberter Rathaus kramten einige Mitarbeiter am Donnerstagvormittag rasch nach ihrem Urlaubsspanisch, als sie mitbekamen, dass im Foyer vor großen Sitzungssaal spanische Schülerinnen und Schüler auf ihren Empfang warteten. Das vielfältige „Hola“ ging dabei wegen des Schüleraustauschs zwischen dem St. Ingberter Leibniz-Gymnasium und dem Instituto Jorge Manrique in Palencia über die Lippen. Albrecht Hauck, Beigeordneter für Vereine, Sport, Demografie, Tourismus und Kultur, begrüßte im Namen der Stadt die 20 Schülerinnen und Schüler aus Palencia, die doppelt so viele Einwohner hat wie St. Ingbert. Hauck beschrieb das Austauschziel der Gäste aus Nordspanien als grüne Stadt und als Teil des Biosphärenreservats Bliesgau. Und an die Schüler gerichtet, denen er viel Erfolg beim Deutsch beziehungsweise Spanisch lernen wünschte, nannte Hauck die Jugend nach wie vor als die Zukunft Europas. Und mit Blick auf den Ukrainekrieg sagte der Beigeordnete: „Freunde, die sich kennen, fällt es schwerer, aufeinander zu schießen.“ Und auf seinem Spezialgebiet der Städtepartnerschaften schob er auch gleich einen Wunsch hinterher: „St. Ingbert fehlt noch eine Partnerstadt in Spanien.“

Die Begrüßungsworte des Beigeordneten übersetzte Rosa Antón, die Deutschlehrerin am Instituto Jorge Manrique. die gemeinsam mit Lehrerin Noemi Fernández die spanische Schülergruppe begleitete. Angereist sind die Mädchen und Jungen aus dem nordspanische Palencia am vergangenen Dienstag per Flug nach Frankfurt und dann per Bus in die Mittelstadt. Ihr Aufenthalt wird am kommenden Dienstag enden. Das Programm beim Deutschlandbesuch erläuterte Susanne Huber, Lehrerin für Deutsch, Englisch und Spanisch am Leibniz-Gymnasium. So sei für die Besucher und ihre St. Ingberter Partnerschüler aus der Klassenstufe 10, unter anderem eine Stadtrallye in Saarbrücken, einen Abstecher nach Mettlach mit Schifffahrt und Wanderung zur Cloef sowie eine Visite in Heidelberg geplant. Zudem hatte die deutsch-spanische Gruppe noch eine gemeinschaftliche Aufgabe. „Sie sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der deutschen und spanischen Kultur herausarbeiten und in einer Form ihrer Wahl zusammen präsentieren.“