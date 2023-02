Ein schwimmendes Haus aus St. Ingbert : Millimeterarbeit für St. Ingberter Hausboot

Ein Stahlrumpf, der aus Magdeburg geliefert wurde, nimmt den Hausboot-Aufbau von Michael Kempf aus St. Ingbert auf. Das luxuriöse Hausboot wird künftig die Saar und die französischen Kanäle befahren. Foto: Peter Gaschott​

St Ingbert/Saarbrücken Tiny-House und Schiffsrumpf sind „vermählt“. Für den St. Ingberter Zimmerer Michael Kempf ist damit ein Lebenstraum wahr geworden. Doch er hat bis zum Schluss um sein Projekt gezittert.

Michael Kempfs Hausboot schwimmt. Auf der Saar bei Burbach wurde „Hochzeit“ gefeiert. Damit bezeichnet man in diesem speziellen Fall die Vereinigung des Stahlrumpfs und des hölzernen Aufbaus eines ganz besonderen Hausbootes. Vor wenigen Tagen war es so weit – zuvor war der Schiffsrumpf auf einem Spezialtransporter quer durch Deutschland ins Saarland transportiert worden. Der Schiffsaufbau hatte es weit weniger weit – er kam, ebenfalls per Schwertransporter, aus der St. Ingberter Pfarrgasse. Dort hat Michael Kempf seinen Zimmereibetrieb.

Kalt ist es, frisch gefallener Schnee hat über Nacht die Landschaft wie mit Puderzucker überzogen. Am Saarufer in Burbach schon reges Treiben. Seit Stunden steht hier ein Spezialtransporter aus der Gegend von Magdeburg. Ein saarländisches Kranunternehmen hat einen großen Autokran daneben gestellt. Schließlich ein über vier Meter hoher und ebenso breiter Transport, der ein schmuckes kleines Holzhaus transportiert. Zimmermeister Michael Kempf wollte ursprünglich ein Tiny-House bauen, fand aber nicht so recht den Platz, um es aufzustellen. So wurde das Holzhaus umkonzipiert, um auf einem Stahlrumpf aus Magdeburg zum Hausboot zu werden (wir berichteten). Der Zimmermeister erfüllt sich damit einen Lebenstraum – er war Wettbewerbssegler, und diesen Sport musste er aus Gesundheitsgründen aufgeben. Nun geht es gemächlicher aufs Wasser. Aus natürlichen Materialien ist das Hausboot entstanden, Kempf baute in enger Abstimmung mit der Magdeburger Werft sein Holzhaus. Man merkt allen Beteiligten die Spannung an. Dieter Haginah ist aus Magdeburg angereist. Er ist der Konstrukteur des Stahlrumpfs, und er ist von allen noch der Ruhigste. „Wir haben toll zusammengearbeitet mit Michael Kempf. Er kommt schließlich aus dem Segelsport, ich auch, wir haben eine Wellenlänge“, erzählt der Schiffstechniker.

Kempf selbst ist unruhig. Wird der Aufbau passen? Wird das Hausboot, wenn es zusammengefügt ist, tatsächlich schwimmen, und wird es ohne Schieflage auf dem Wasser stehen? Kempf hat seine ganze Mannschaft an der Saar versammelt. Letzte Arbeiten werden auf dem Festland am Rumpf ausgeführt. Planken kommen an die Seite des Rumpfs, sie schützen ihn, wenn es auf Tuchfühlung mit dem Ufer geht. Da steht auch der Schiffsname drauf. „Nemo“ heißt Kempfs schwimmendes Tiny House.