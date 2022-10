Kirmes in St. Ingbert : So wird das Lichtermeer auf der St. Ingberter Kirmes bezahlt

Lichterglanz auf der Kirmes in St. Ingbert. Foto: Jörg Martin Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Über das vergangene Wochenende hat die Kirmes in St. Ingbert wieder viele Besucher angezogen. Jetzt steht die Nachkirmes an. Und Jung und Alt haben sich dabei auch wieder an den bunten Leuchtmitteln an den flotten Fahrgeschäften erfreut, die den Kirmesplatz in den Abend- und Nachtstunden in ein einzigartiges Lichtermeer verwandelten.

In Zeiten gestiegener Energiekosten, die aktuell überall im Alltag Thema sind, stellte sich mancher aber auch die Frage: Wer bezahlt eigentlich den Strom, den die Fahrgeschäfte für Licht und Technik brauchen? Unsere Zeitung hat deshalb mal im St. Ingberter Rathaus nachgefragt. Klare Antwort des Marktmeisters: Die Schausteller bekommen den Strom nicht umsonst, sondern müssen eine Stromrechnung begleichen. An jedem Fahrgeschäft stehe ein Stromkasten mit einem Zähler der Stadtwerke. Die Stromkosten würden individuell abgerechnet. Wer also als Schausteller den Preis für eine flotte Fahrt auf der Kirmes einschätzen will, muss auch die Kosten für Antrieb und Glitzer mitkalkulieren.