St. Ingbert : Das Ökomobil macht wieder Station am Mühlwaldstadion

Das Ökomobil steht am kommenden Samstag auf dem Parkplatz am Mühlwaldstadion in St. Ingbert. Foto: Maria Müller-Lang

St Ingbert ) Die nächste Schadstoffsammlung per Ökomobil findet am kommenden Samstag, 15. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, statt. Um die Coronabeschränkungen und -vorgaben einhalten zu können, wurde der Standort der Sammlung vom Wertstoffzentrum auf den Parkplatz am Mühlwaldstadion, Kaiserstraße, verlagert.

Bei der Anlieferung von Farben gilt nach Angaben der Stadt: Lediglich lösemittelhaltige und noch nicht eingetrocknete Lackfarben stellen Sonderabfälle dar. Getrocknete Farben und üblicherweise weit verbreitete und in Privathaushalten meist eingesetzte wasserbasierte Binder, Decken-, Anstrich- und Dispersionsfarben sind nicht schadstoffhaltig und können auch im noch flüssigen Zustand über den normalen Hausmüll entsorgt werden.