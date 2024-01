Hallenmasters Mit Nervenstärke zum Überraschungssieg

Wer am Samstag gegen 16 Uhr in die Wallerfeldhalle kam, um sich die für diesen Zeitpunkt angekündigte Endrunde des „ACV-Cups“ anzusehen, machte ein langes Gesicht. Das Qualifikationsturnier für das Hallenmasters der Frauen am Sonntag, 18. Februar, in der Multifunktionshalle an der Sportschule in Saarbrücken war bereits beendet. Doch was war passiert?