Neue Regeln für Friedhöfe St. Ingbert ermöglicht jetzt Baumgräber und islamische Bestattungen

Ende 2005 war Angela Merkel frisch gewählte Bundeskanzlerin, Peter Müller Ministerpräsident im Saarland und Georg Jung Oberbürgermeister in St. Ingbert. Das scheint ewig her und dennoch wurde in St. Ingbert genau im Dezember jenes Jahres eine Friedhofssatzung gültig, die bisher in weiten Teilen noch Bestattungen in der Mittelstadt regelte. Denn erst in seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat eine grundlegende Neufassung der Friedhofssatzung für St. Ingbert beschlossen.