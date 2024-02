Feuerwehr St. Ingbert Sanierung im Feuerwehrgerätehaus in der Schlachthofstraße

Eine geplante Sanierung für den Boden in der Umkleide wurde zurückgestellt, da die Folgekosten derzeit nicht absehbar wären. Im nächsten Bauabschnitt werden die Küche im Lehrsaal erneuert sowie ein neuer Werkstattbereich in der Fahrzeughalle errichtet. In die Sanierung des Gerätehauses flossen bisher über eine Million Euro an Investitionen.