Glashütter Weiher in Rohrbach : Sandsteinblöcke sollen eine Gefahrenstelle beseitigen

OB Ulli Meyer und Ortsvorsteher Roland Weber (rechts) an einem der Sandsteinblöcke am Rande der Straße zum Glashütter Weiher. Foto: Maria Müller-Lang

Rohrbach Undiszipliniert parkende Autofahrer hatten an einer Zufahrt zum Glashütter Weiher in Rohrbach immer wieder Radfahrer gefährdet.

Seit vielen Jahren gibt es das Parkproblem in der Zufahrtsstraße zum Naherholungsgebiet Glashütter Weiher in Rohrbach. Obwohl eigentlich ausreichend Parkplätze vorhanden sind, parkten die Besucher immer wieder am Rande der Straße Am Glashütterflur. Dadurch wurde die kleine Straße noch enger und für Fahrradfahrer zu einer echten Gefahrenstelle.