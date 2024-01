Kunstwerk mit vielen Geschichten Die Hasseler Kuckucksgeiß wacht am Sagenweg

Weisgerber führt aus, dass das Geißbachtal, in dem man sich hier unweit des Sägeweihers befindet, seinen Namen vom altdeutschen „Gauchbachtal“ herleitet. Der Gauch, das war der Kuckuck, und der steht heute noch für die Hasseler. Weiter oben im Tal, wo der Geißbach entspringt, findet man die Geiskircher Kapelle. Sie hat, so Weisgerber, ihren Namen aus einer Geschichte, die sich hier zugetragen haben soll. So soll hier eine Geis, die friedlich graste, von einem Wolf gejagt worden sein. Sie flüchtete in die nahe gelegene Kapelle, die damals noch dem heiligen Martin geweiht gewesen sein soll. Die Tür sei hinter der Geis zugefallen, der Wolf trollte sich hungrig davon. Die Kapelle ihrerseits hatte seither ihren Namen weg – wenn auch, so Weisgerber, die Rohrbacher nach wie vor von der „Geistkirche“ sprächen – völlig falsch, so der Heimatforscher. Er verweist schließlich auf die Tafel, die neben der Skulptur die Zusammenhänge erklärt. Dort findet sich auch ein Gedicht, das ein nicht genannter Autor beigesteuert hat. Zum Rohrbacher Irrtum, den Namen der Kapelle betreffend, sagt dieser Dichter: „Die Rohrbacher, das glaawen mir, bäte heit noch, wie man weiß im Namen des Vaters und des Sohnes und der heiligen Geis.“