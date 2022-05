Einbrüche in St. Ingbert : Sachschäden durch zwei Einbrüche

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert (red) Bei einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag (3. Mai) in eine Praxis für Physiotherapie in der Poststraße in St. Ingbert-Mitte hat der Täter nur eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Allerdings hat er dabei einen Sachschaden von rund 250 Euro angerichtet.

Rund 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Einbruch in der gleichen Nacht in eine Naturheilpraxis in der Kaiserstraße nahe der Schlachthofstraße, also unweit des ersten Tatortes. Der Täter hatte die Praxistür bereits aufgehebelt, fand aber offenbar keinerlei Bargeld.