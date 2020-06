Polizei sucht Zeugen : Sachschaden nach versuchtem Diebstahl

Am Sonntag (31. Mai) zwischen 0.30 und 19.30 Uhr hat ein Unbekannter versucht, in der Reinhold-Becker-Straße in St. Ingbert-Mitte an einem schwarzen Mini-Cooper das „Mini“-Emblem von der Motorhaube abzureißen.

Das gelang zwar nicht, aber die Motorhaube wurde beschädigt.