Sachbeschädigung in St. Ingbert und Oberwürzbach : Mehrere tausend Euro Schaden durch illegale Graffitis

Sachbeschädigung in St. Ingbert und Oberwürzbach

St. Ingbert Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Illegale Graffitis in St. Ingbert und Oberwürzbach: In der Nacht von Samstag, 20. Juni, auf Sonntag, 21. Juni, wurden in Oberwürzbach mehrere Sachbeschädigungen begangen. Täter bemalten insgesamt 20 Örtlichkeiten, darunter Bushaltestellen, Stromkästen und Verteilerstationen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.