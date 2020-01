Polizei sucht Zeugen : Täter sprüht sechs große Graffiti

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert (schet) Insgesamt sechs große Graffiti haben unbekannte Täter an eine Grundstücksmauer in der Wittemannstraße in St. Ingbert-Mitte gesprüht. Laut Polizei gibt es gleich zwei Tatzeiträume: Montag, 30. Dezember, 12 Uhr, bis Dienstag, 31. Dezember, 14 Uhr, sowie Donnerstag, 2, Januar, 16 Uhr, bis Freitag, 3. Januar, 12 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken