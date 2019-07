Zeugen gesucht : Kraftmeier tritt gegen einen Außenspiegel

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat am Montag, 15. Juli, zwischen 10 und 11.45 Uhr in der Josefstaler Straße in Höhe Hausnummer 165 ein dort geparktes Fahrzeug vermutlich mittels körperlicher Gewalt beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, trat oder schlug der Täter vermutlich so gegen den Fahrzeugspiegel der Beifahrerseite, dass dieser im Ganzen aus der Fassung geriet und herunter hing. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen blauen VW Beetle mit IGB-Kreiskennzeichen. Es entstand Sachschaden von geschätzt 350 Euro.