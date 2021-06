Vandalismus in St. Ingbert : Sachbeschädigung an Stromkasten

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St Ingbert Am Samstagnachmittag (12. Juni) zwischen 15.20 und 17.35 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Marktplatz in St. Ingbert-Mitte einen Stromverteilerkasten beschädigt. Die Tür des Kastens wurde offenbar herausgerissen, so dass der Stromkasten offen stand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.