Schaden an geparktem Mercedes SL : An grauem Sportcoupé wurde die Motorhaube verkratzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert - Am Samstag, 27. Juni, ist ein Mercedes SL 500 auf dem Schmelzer-Parkplatz in der Postststraße in St, Ingbert beschädigt worden, wo das Sportcoupé zwischen 11,50 und 13,50 Uhr abgestellt war. Der auffällig matt grau lackierte SL 500 des 49 Jahre alten Mannes aus Ormesheim wurde nach Angaben der Polizei offensichtlich mit Absicht im Bereich der Motorhaube verkratzt.

Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.