Polizei sucht Zeugen : Unbekannter Täter verkratzt Lack an einem BMW in St. Ingbert

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Am Samstag, 17. Oktober, kam es zwischen 1 und 16.15 Uhr in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Laut Polizei hat ein bislang unbekannter Täter an der Beifahrerseite eines schwarzen BMW Z4 den Lack mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.