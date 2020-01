Im Akazienweg in St. Ingbert : Täter verkratzen Fenster an Rohbau

St. Ingbert In der Nacht von Freitag auf Samstag,17. auf 18. Januar, wurden an dem Rohbau eines Einfamilienhauses im Akazienweg in St. Ingbert insgesamt acht Fensterscheiben mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 5000 Euro geschätzt.