Straftat in Hassel : Täter übergießt Opel Corsa mit weißer Farbe

Hassel In der Nacht von Freitag auf Samstag (19. auf den 20. Februar, beschädigte ein unbekannter Täter das Fahrzeug eines nahegelegenen Restaurants in der Rittershofstraße am Ortsausgang von Hassel. Der Täter oder die Täterin übergoss laut Polizei Front- und Seitenscheiben des Opel Corsa mit weißer Farbe.

Die Farbe ließ sich nicht mehr rückstandslos entfernen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.