Orkan Sabine : Einsatzstab formierte sich wegen des Orkans

Saarpfalz-Kreis Die Technische Einsatzleitung des Saarpfalz-Kreises fungierte als übergeordnete Koordinierungsstelle.

Wegen des Orkans Sabine hat sich die Technische Einsatzleitung des Saarpfalz-Kreises (mit Übernahme von operativ-taktischen Maßnahmen) unter Leitung von Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner am Sonntagabend in der Kreisverwaltung in Homburg formiert. Der kleine Stab, bestehend aus der Leitung, der Führungsunterstützungsgruppe sowie weiteren Fachberaterinnen und -beratern (mit Vertretern unter anderem aus DRK, Fernmeldezug, Feuerwehr und Malteser) war bereits am Freitag zuvor gemäß der gemeldeten Wetterprognosen in Alarmbereitschaft versetzt worden, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.