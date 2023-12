Homburg/St Ingbert Saarpfalz-Kreis rüstet seine Schulen mit W-Lan aus

Die ausführende Firma ist Intersaar mit Sitz in Saarbrücken, die etwa das öffentliche W-Lan „Free-Wifi Saarland“ anbietet – und dieses auch so, dass man es via Verschlüsselung besonders sicher nutzen kann. Geschäftsführer Volker Musebrink erklärt im Gespräch, dass man bis diese Weihnachten zunächst die Infrastruktur für W-Lan an folgenden sechs Kreisschulen einrichte: Leibniz-Gymnasium St. Ingbert, Gemeinschaftsschulen Robert-Bosch-Schule in Homburg und Neue Sandrennbahn in Erbach, Siebenpfeiffer- und Oberlin-Schule in Erbach sowie das Saarpfalz-Gymnasium in Homburg. Die übrigen zwölf in Kreisträgerschaft seien kommendes Jahr an der Reihe. Die Montage entsprechender Geräte erledige eine beauftragte Elektrofirma.