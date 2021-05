Corona-Pandemie : Saarpfalz-Kreis ab diesem Freitag wieder im Saarland-Modell

Saarpfalz-Kreis Der Saarpfalz-Kreis hat es geschafft: Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) seit letztem Freitag nun an insgesamt fünf Werktagen hintereinander eine Corona-Inzidenz unter 100 ausgewiesen hatte, tritt nun die Bundesnotbremse vorübergehend außer Kraft.

Was bedeutet die ab dem 21. Mai geltende Lockerung nun konkret? Im Saarland-Modell entfallen die Ausgangsbeschränkungen. Private Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen sind mit maximal fünf Personen möglich, die aus maximal drei Haushalten stammen. Zwei dieser Haushalte müssen in einer familiären Beziehung zueinanderstehen.

Was die Infektionszahlen angeht, meldete der Saarpfalz-Kreis am Donnerstag nochmals 18 Neuinfektionen: sechs in Homburg, fünf in St. Ingbert, vier in Kirkel und drei in Blieskastel. In Bexbach, Gersheim, und Mandelbachtal wurden keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Im Moment sind 209 Personen akut erkrankt, zehn mehr als gestern. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Saarpfalz-Kreis 4703 Corona-Fälle verzeichnet, 4383 Personen sind aber wieder genesen.