Basketball Die Favoriten geben sich keine Blöße

Eigentlich war das Finale im Basketball-Saarlandpokal so gut wie entschieden, als Ricky Easterling den favorisierten Regionalligisten Saarlouis Sunkings fünf Minuten vor Schluss per Dreier mit 76:61 in Führung brachte. Dann aber kam Außenseiter BBV Saarbrücken unter dem Jubel der etwa 400 Zuschauer in der Kreissporthalle Wallerfeld in St. Ingbert noch mal heran. Edgar Schwarz traf gut anderthalb Minuten vor dem Ende mit einem seiner sechs Dreier zum 72:81. Kurz darauf verkürzte Jimmy Lauter für den frisch gebackenen Oberliga-Meister aus der Distanz auf 75:81. 70 Sekunden waren da noch zu spielen – im Basketball eine halbe Ewigkeit. Doch es sollte nicht mehr sein. Am Ende triumphierte Titelverteidiger Saarlouis mit 85:77 (42:32).