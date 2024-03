Chefkoch Peter Wirbel über Pläne, Ziele & Co. Saarland hat ein neues Sterne-Restaurant: Zu Besuch im "Midi"

Rohrbach · In dem am Dienstag vorgestellten „Guide Michelin“ für 2024 wurde das „Midi“ in St. Ingbert mit einem Stern ausgezeichnet. Chefkoch in dem Rohrbacher Lokal ist seit Anfang 2022 Peter Wirbel.

27.03.2024 , 08:02 Uhr

Peter Wirbel (rechts, hier in der Küche zugange) hat für das „Midi“ in Rohrbach weitreichende Pläne. Daneben Souschef Lukas Müller. Foto: Manuela Meyer