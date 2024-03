Neue App für Ersthelfer „Saarretter“ schließen sich in St. Ingbert zusammen

Claudia Meyer-Lang ist Notärztin, sie ist Chefärztin am Kreiskrankenhaus und Kreisverbandsvorsitzende des DRK. Wenn es um die schnelle Versorgung von Menschen in medizinischen Notlagen geht, ist Meyer-Lang kompetente Ansprechpartnerin. In den Räumen der St. Ingberter freiwilligen Feuerwehr stellte sie die neue Ersthelfer-App vor. „Saarretter“ heißt die hiesige Version einer Alarmierungs-App, die in abgewandelter Form bereits überregional besteht. Die saarländische Variante hat ausschließlich ausgebildete Ersthelfer als Zielgruppe. Meyer-Lang: „Herz-Kreislauf-Stillstände stellen die dritthäufigste Todesursache dar. Jede Sekunde zählt. Das haben die Erfinder der Katretter-App erkannt, die es schon eine Weile gibt. Wir Saarländer wollen es aber noch besser machen. Wir binden ausschließlich geschulte Menschen in die App ein.“ Mit der Feuerwehr ist nun auch die Stadt St. Ingbert bei den „Saarrettern“, daneben das Rote Kreuz, die DLRG, das Kreiskrankenhaus und die Malteser. Zusammen bringen es diese Organisationen auf deutlich über 100 Ersthelfer, die bereits in der Startphase zum Netzwerk der App gehören. Wobei es im Ernstfall nicht nur auf die hohe Zahl der Teilnehmer, sondern auch auf den einen Ersthelfer in der Nähe ankommt. Genau den will die App finden.