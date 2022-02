Von St. Ingbert nach Saarbrücken : Demonstration mit 120 Teilnehmern für Freilassung von Kurden-Anführer Abdullah Öcalan

St. Ingbert/ Saarbrücken Rund 120 Menschen haben sich am Donnerstag an einem Demonstrationszug für die Freilassung des Kurden-Anführers und PKK-Gründungsmitgliedes Abdullah Öcalan beteiligt. Die Demo führte von St. Ingbert nach Saarbrücken.

Der Demonstrationszug führte von Rohrbach, über St. Ingbert und Scheidt bis zum Landwehrplatz in Saarbrücken. Teilnehmer der Kurden-Demo kamen unter anderem aus Mexiko, Argentinien, den USA, Frankreich und Italien. Sie forderten die Freilassung von Anführer und Gründungsmitglied der PKK, Abdullah Öcalan. Seit fast 23 Jahren ist Öcalan in der Türkei in Haft. Ein Gericht in Ankara verurteilte ihn im Jahr 1999 unter anderem wegen Hochverrat, Mord und Bildung einer terroristischen Vereinigung. Während des Demonstrationszuges kam es laut Polizei vorübergehend zu kleineren Verkehrsbehinderungen.