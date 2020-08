Am 14. August : Der Kultursommer endet mit einem Jazz-Konzert

SaarbrooklynGrooveUnit spielen am Freitagabend im Hof der ehemaligen JVA. Foto: Max Hofmann Foto: Max Hofmann

St. Ingbert Zum Abschluss der Reihe „Kultursommer in der JVA“ spielen SaarbrooklynGrooveUnit am Freitag, 14. August, um 19.30 Uhr, im Hof der ehemaligen JVA in St. Ingbert, Alte Bahnhofstraße 11.

„Saarbrooklyn-Groove-Unit“ – das sind fünf Musiker, die sich dem Fusion Jazz verschrieben haben. Die Band möchte einen fast schon in Vergessenheit geratenen Musikstil, den Fusion, wiederaufleben lassen, indem sie ihn mit Einflüssen aus aktuellen Musikströmungen kombiniert und somit eine erfrischende Mischung schafft!

Die Bandmitglieder haben ihre Wurzeln alle im Saarland, leben mittlerweile aber über ganz Deutschland verteilt und studieren entweder an renommierten Musikhochschulen oder sind bereits als freiberufliche Musiker tätig. Jeder von ihnen hat ganz unterschiedliche Einflüsse aus verschiedenen Genres, die sie in die gemeinsame Musik mit einfließen lassen. Dadurch paart sich Groove aus dem Spektrum Popmusik mit Improvisation und solistischer Finesse aus dem Jazz. Mit diversen Projekten waren die fünf Bandmitglieder bereits auf Tourneen in Asien und im europäischen Ausland und arbeiteten mit einigen renommierten Künstlern zusammen. So können sie für ihr junges Alter auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der bei jedem Konzert aufs Neue hörbar wird.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Getränke dürfen mitgebracht werden - eine Gastronomie vor Ort ist nicht vorgesehen. Die Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort sind zu beachten. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen.