St. Ingberter Touristikmesse Ob Karparten Messe bietet viele Urlaubstipps

Auf ein Vierteljahrhundert kommt die Saar-Lor-Lux-Tourismusbörse in diesem Jahr. Ob schöne Tage vor der Haustür, zum Beispiel in der Biosphäre, oder auch weiter weg, die Messe bietet vielen Menschen die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand einzuholen. Am Wochenende 16. und 17. März sind in der St. Ingberter Stadthalle rund 40 Messestände offen mit Angeboten zu schönen Reisezielen und unterschiedlichen Arten, seinen Urlaub zu verbringen. Schwerpunkte sind unter anderem Aktiv-, Städte- und Erlebnisreisen.