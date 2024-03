Reiseziele vor der Haustür und in der Ferne Tourismusbörse feiert Jubiläum mit treuen Partnern

Sie ist gleichermaßen ein Schaufenster für die touristischen Aktivitäten in der Biosphäre wie in Nachbarregionen vom Schwarzwald bis zur Vulkaneifel. Sie zeigt aber auch, was in den Partnerkreisen des Saarpfalz-Kreises zu erleben ist und bildet mit Bus-Touristikern aus dem Saarland auch ein Angebot für diejenigen ab, die es in ganz andere Gegenden zieht.