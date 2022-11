Ausstellung im Rathaus St. Ingbert : Ausstellung zeigt „S(ch)auwetter“ in der Rathausgalerie St. Ingbert

Bei der Eröffnung der Ausstellung: (von links) Rainer und Theresia Müller, Anna Kohl, Andreas Knapp, Klaus Wessela, Gerhard Grimm, Carsten Schröder und Joachim Schmitt. Foto: Brigitte Quack

St Ingbert Wenn Wolken den Himmel verdunkeln, der Wind in Böen bläst und Regenschauer niederprasseln, scheut ein Jeder den Gang ins Freie. Es sei denn, man muss aus verschiedenen Gründen, oder aber man gehört der „blende 11“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Quack

Dieser 2011 gegründeten Fotogruppe, die sich aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens im vergangenen Jahr auf Schlechtwettersuche begeben hat. Klar, dass eine solche Suche sich in unseren Breiten nicht sehr schwierig gestaltet. Da der Arbeitstitel aber lautete „The Beauty of Beastly Weather“, was sinngemäß „die Schönheit des Sauwetters“ bedeutet, war dann doch einiges an visionärem Vorstellungsvermögen gefragt. Inwiefern es den zehn Blende-Fotografen gelungen ist, dem schlechten Wetter schöne Seiten abzugewinnen, lässt sich nun in der Ausstellung „S(ch)auwetter“ in der St. Ingberter Rathausgalerie bis zum 16. Dezember feststellen.

Viel Erstaunliches ist hier im 1. Stock des Rathauses zu entdecken, wobei die geschickte Art der Präsentation ohne Glas und in gleich großen Rahmen ihren Teil dazu beiträgt. Denn nichts lenkt ab von der Kraft dieser gelungenen Fotografien. Wenn ein gelb leuchtendes Rapsfeld auf einen bedrohlichen Himmel mit Unwetter verheißenden Wolkenformationen trifft (Anna Kohl), dann wirkt dies faszinierend und dramatisch. Überhaupt gelingt es den geübten Fotografen, dramatische Himmelsformationen auf vielerlei Art abzulichten. Im „Tropensturm“ etwa, in dem Rainer Müller zwischen Meer und Wolken eine gelb schimmernde Himmelswelt erkennen lässt, die Rätsel aufgibt. Oder wenn Joachim Schmitt, der Vorsitzende der Gruppe, seine Schlechtwetterversion das Gardasees präsentiert, in der das unter den Gewitterwolken zu sehende Blau des Himmels die Form des Sees aufzugreifen scheint – da schwingt zudem noch Poesie mit. Geradezu imposant gefährlich wird es dann bei Thomas Lief, der den Blitz im Moment seiner elektrischen Entladung in der Dunkelheit eingefangen hat.

Solchen spektakulären Momenten begegnen dann die weitaus ruhigeren, verheißungsvollen Himmelsbilder von Klaus Wessela und die sich im Regen fast zersetzenden „Traffic Lights“ von Carsten Schröder. Erzählerisch nähert sich Gerhard Grimm dem Thema „schlechtes Wetter“, wenn er innerstädtische regennasse Ansichten in Farbe und Schwarzweiß präsentiert und damit auf subtile Weise Geschichten anstößt.

Einfühlen gelingt auch bestens bei den schwarzweißen Naturaufnahmen von Andreas Knapp, die einen mit allen Sinnen zu umfangen scheinen. Neben anderen Schlechtwetteransichten zeigt Steffen Jung eine verschwommene Architekturszene, die eher an Malerei als an Fotografie denken lässt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Theresia Müller in ihrem rätselhaften „Spiegelbild“.

So hat diese Fotoausstellung viel zu bieten, was nicht verwundert, denn jedes der Mitglieder ist absolut sicher im Umgang mit Fototechnik, Bildgestaltung und Präsentation und kann sich wie die Gruppe als Ganzes über zahlreiche Ehrungen, Urkunden und Preise freuen.