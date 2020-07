Ruth Messering ist stellv. Schiedsfrau in Bexbach : Ruth Messering schlichtet den Streit

Nachbarschaftsstreit ist das häufigste Thema bei Schiedsleuten, entweder, es wird zu unmöglichen Zeiten gemäht oder Bäume hängen übers Grundstück. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bexbach In Bexbach wurde eine neue stellvertretende Schiedsfrau gewählt, die ehrenamtlich Streitigkeiten schlichten wird. Das ist eine schwierige Aufgabe.

Die stehen meist nicht so im Licht der Öffentlichkeit, erfüllen jedoch im Gemeindeleben eine wichtige ehrenamtliche Aufgabe: die Schiedsleute. Gewählt vom Stadtrat, versuchen sie Streitigkeiten beizulegen, ohne dass deswegen gleich ein Gericht angerufen werden muss.

Für die Stadt Bexbach wurde nun im Oberbexbacher Volkshaus eine neue stellvertretende Schiedsfrau vereidigt: Ruth Messering, im Berufsleben tätig als Personalleiterin. Ersetzen wird sie Hubert Cullmann, der nach fünf Jahren im Amt aufgrund beruflicher Mehrbelastung nicht mehr zur Verfügung steht. Für ihn sei es eine „tolle Erfahrung“ gewesen, als Schiedsmann tätig sein zu können. „Man lernt viel dazu, vor allem auch über sich selbst.“

Info Aufgaben sind vielfältig und arbeitsaufwändig Das Amt der Schiedsperson ein auf Zeit ausgeübtes Ehrenamt mit der Aufgabe, zwischen den streitenden Parteien zu schlichten. Schiedspersonen entscheiden nicht, sondern führen rechtlich einen Vergleich herbei, das heißt einen Vertrag zwischen den sich einigenden Parteien, aus dem gegebenenfalls auch unmittelbar die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann Dazu gehören vermögensrechtliche Streitigkeiten, deren Wert die Summe von 750 Euro nicht übersteigt, Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nachbarrecht nach den (sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt), Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre und Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des AGG.

Über das Engagement von Cullmanns Nachfolgerin zeigte sich Bexbachs Bürgermeister Christian Prech (CDU) im Rahmen der Vereidigung erfreut. „Heutzutage wird es immer schwieriger Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Deswegen kann ich mich nur bei Frau Messering bedanken, dass sie sich für diese Tätigkeit zur Verfügung stellt.“

Eine Tätigkeit, die durchaus Zeit erfordert, schließlich wurden der Schiedsmann Klaus-Peter Truxa und sein bisheriger Stellvertreter Cullmann in den vergangen fünf Jahren rund 50 Mal für eine Streitschlichtung angerufen. Jedoch müssen nicht nur die beiden Konfliktparteien befriedet werden. Vielmehr ist mit dem Job auch einiges an Papierarbeit verbunden. Aber was sind eigentlich die konkreten Probleme für die die Schiedsleute hinzugezogen werden?

„Bei rund 60 Prozent er Fälle gibt es Beschwerden über Baumüberwuchs oder störende Sträucher“, erzählt Truxa. „Geräusche wie beispielsweise der zu laute Rasenmäher machen 30 Prozent der Fälle aus, während der Rest Beleidigungen und ähnliches betrifft.“ Dabei sei die Lösung der Probleme keineswegs immer einfach, sondern durchaus anstrengend.

„Wichtig ist es, nicht in der Vergangenheit zu kramen, sondern zu versuchen in die Zukunft zu schauen. Meist kommt man nur so zu einer tragfähigen Lösung.“ Dennoch kann ein Blick in die Vergangenheit hinsichtlich des Schiedswesens durchaus von Interesse sein. Denn während die Institution selbst noch relativ „jung“ ist, liegt der Grundgedanke schon deutlich weiter in der Vergangenheit.

Joachim Klesen, Stellv. Direktor am Amtsgericht Homburg, Bürgermeister Christian Prech, der verabschiedete Schiedsmann Hubert Cullmann, die neue Schiedsfrau Ruth Messering und Schiedsmann Klaus-Peter Truxa (v.l). Foto: Bill Titze