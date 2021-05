Fußball-Bezirksliga : 60 Jahre und kein bisschen rastlos

Am 15. September 2018 war Rüdiger Pfeifer (im Vordergrund) als Trainer mit dem SV Rohrbach im altehrwürigen Ellenfeldstadion bei Borussia Neunkirchen zu Gast. Foto: Stefan Holzhauser

Rohrbach Als Spieler und Trainer ist Rüdiger Pfeifer vom SV Rohrbach ein Urgestein. Auch nach seinem runden Geburtstag im März hat er einige Ziele.

Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Rohrbach II, Rüdiger Pfeifer, ist im März 60 Jahre als geworden – aufgrund der Corona-Pandemie still und heimlich. Ein Leben ohne Amateurfußball war für ihn stets unvorstellbar. Und wenn er im Juli pensioniert wird und dann mehr Zeit hat, will er sich zusätzlich um die Jugendarbeit beim SV Rohrbach kümmern.

Dabei hatte der Jubilar zunächst das Trikot der benachbarten SG Hassel getragen, wo bereits ganz früh sein Talent entdeckt wurde. „Schon mit 16,5 Jahren gehörte ich der ersten Mannschaft der SG Hassel an“, blickt Pfeifer zurück. Nach drei Jahren dort ging es für fünf Spielzeiten lang beim SV Rohrbach weiter. „In dieser Zeit hat mich mein Ziehvater Gerd Schley als Trainer geprägt. Da ich mich sportlich ausreizen wollte, wechselte ich danach in die damalige Verbandsliga“, erklärt der heute 60-Jährige. Vier Jahre lang trug er das Trikot des SC Friedrichsthal, ehe eine Saison beim SV St. Ingbert und drei Runden in Hühnerfeld folgten. Rüdiger Pfeifer war seinerzeit im Fußball-Saarland bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Nach der Rückkehr zur SG Hassel gab es noch zwei Jahre lang den „reinen Spieler“ Pfeifer zu bewundern. Anschließend prägte er als Hasseler Trainer eine Ära.

13 Jahre Trainertätigkeit in Serie bei einem Verein sind gerade in den heutigen Zeiten, wo Trainer oft sehr schnell ihren Club verlassen, eine richtige Zäsur. 2010 war aber erst einmal Schluss mit dem Trainerengagement des in positiver Hinsicht Fußballverrückten. Eigentlich sei damals eine längere Pause angedacht gewesen. „Doch dann ließ ich mich 2012 breitschlagen, beim SV Rohrbach die B-Jugend zu übernehmen. Nach drei Jahren wurde ich Trainer der zweiten Aktivenmannschaft und ein Jahr später für drei Spielzeiten Trainer der Ersten“, berichtet Pfeifer von seinem außergewöhnlichen Werdegang. Mit dem SV Rohrbach durfte er seinerzeit in der Saarlandliga unter anderem im altehrwürdigen Ellenfeldstadion bei Borussia Neunkirchen antreten. Pfeifer war nun als Trainer in einem Bereich angelangt, wo er früher auch lange Jahre als Spieler aktiv sein durfte – in der höchsten saarländischen Amateurklasse.

Am 30. Juli 2017 führte Rüdiger Pfeifer (ganz links) seinen SV Rohrbach (in Grün) in Rentrisch zum Stadtmeistertitel gegen seinen Ex-Verein SG Hassel (in Blau). Foto: Stefan holzhauser

Und er blieb auch dort ein Trainer der alten Schule. Seine Devise lautete in der Saarlandliga stets, sich „auf unsere Stärken zu konzentrieren und nicht unser System von der Stärke des Gegners abhängig zu machen“. 2018 trat das Fußball-Urgestein abermals aufgrund von „beruflichen Umgestaltungen“ kürzer. Doch auch diese Pause sollte nicht von langer Dauer sein. Ab 2019 folgte Pfeifer dem erneuten Lockruf der Rohrbacher Vereinsverantwortlichen und übernahm die zweite Aktivenmannschaft in der Bezirksliga Homburg. Und obwohl er stets sportlich erfolgreich arbeitete, lautet noch heute seine Devise „Erfolge grundsätzlich nicht an Titeln festzumachen“. So habe ihm in 13 Jahren als Trainer der SG Hassel „ständig ein Stammpersonal von 15 bis 18 Spielern für die erste und zweite Mannschaft“ zur Verfügung gestanden. Daher habe man nicht immer „so viele neue Spieler“ benötigt. „Der Verein konnte so unter anderem den eigenen finanziellen Rahmen schaffen, dass 2008/2009 ein Kunstrasenplatz gebaut wurde. Davon profitiert der Verein heute sehr stark“, meint Pfeifer.

In seiner 13-jährigen Trainerära bei der SG Hassel konnte dort der Bau eines Kunstrasenplatzes realisiert werden. Foto: Stefan Holzhauser

Ein Steckenpferd des 60-Jährigen war stets die Nachwuchsarbeit. „Von meiner Zeit als B-Jugendtrainer in Rohrbach spielen derzeit bei uns ungefähr 30 Spieler aktiv in den drei Männer-Teams. Und die sind wie ich auch alle sehr gerne hier. Das ist für mich sportlicher Erfolg, wozu ich persönlich mein Scherflein beigetragen habe“, betont der Jubilar. Und zu dieser Aussage passt auch sein Vorausblick auf die kommende Saison des SV Rohrbach II in der Bezirksliga Homburg: „Bezüglich Neuzugängen wird sich unsere Zweite aus der eigenen Dritten und unserer A-Jugend bediene – so, wie es auch sein sollte und weswegen wir hier im Verein unter anderem auch Jugendarbeit betreiben.“ Die Vorbereitung beginne für die Rohrbacher Aktiven-Mannschaften am Freitag, 18. Juni. Die Spieler würden dann „mit Sicherheit“ eine längere Zeit benötigen, um wieder so robust wie vor der Corona-Pandemie zu werden. Doch darauf sei das Trainerteam eingestellt und werde es mit der Anzahl der Vorbereitungspartien nicht übertreiben.