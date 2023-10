Naturschützer aus St. Ingbert Naturschützer

Mues ist ein ehemaliger Schüler von Paul Haffner, bereits seit ihrer Gründung 1986 Mitglied der Delattinia (Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes) und hatte auch über viele Jahre den Vorsitz inne. Er hat einen herausragenden Beitrag zum Arten- und Naturschutz im Saarland geleistet. Auch nach seinem Ruhestand ist Mues im Naturschutz aktiv, erforscht und erfasst ehrenamtlich seit Jahrzehnten die saarländische Flora und Fauna. In zahlreichen Publikationen finden sich seine Forschungsergebnisse rund um Moose und Gefäßpflanzen. Mues war maßgeblich an der bryofloristischen Kartierung des Saarlandes beteiligt. Er ist ein fester Teil der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis (SAKA), gibt sein Wissen in Kursen und Exkursionen weiter und betreut Flächen im Saarland, auf denen seltene Pflanzenarten wachsen, mit dem Ziel, diese zu erhalten und zu ihrer Vermehrung und stabilen Populationen beizutragen. Der Schwerpunkt von Mues liegt im Bliesgau, wo er als wissenschaftlicher Berater für botanische Fragestellungen mit den Verantwortlichen des Biosphärenreservats Bliesgau zusammenarbeitet.