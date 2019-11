Kostenpflichtiger Inhalt: Freier Blick auf Kreisel-Kunst in St. Ingbert

Auch in der Dunkeeit ist das Relief auf dem Kreisel Mitte jetzt wieder ohne grünen Bewuchs zu sehen. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Die Betonreliefs auf dem Kreisel Mitte in St. Ingbert, ein Werk zweier Künstler, war über die Jahre zugewachsen. Nun sind sie durch das Entfernen der Pflanzen wieder freigelegt.

Immer wieder wird der Anblick mancher Kreisel kritisiert. Obwohl dies in dem Maße nicht für den Kreisverkehr St. Ingbert-Mitte zutrifft, weil dieser durch den Wilden Wein gerade jetzt im Herbst mit warmen Rottönen erfreut, scheiden sich an ihm die Geister. Die einen finden den Bewuchs schön, die anderen bringen die Kunst ins Spiel, die sich seit einiger Zeit fast unsichtbar, unter den Blättern versteckt.

Dabei waren die Reliefs zweier saarländischer Künstler genau aus dem Grund aus dem 1996 abgerissenen Wirtschaftsministerium Saarbrücken in die Mittelstadt umgezogen, um sie vor Zerstörung zu retten und weiterhin öffentlich zugänglich zu machen. Und genau dies ist seit 2016 das Argument des Ortsrates, dafür zu sorgen, dass die Betonarbeiten von 1958/59 wieder als Kunst sichtbar sind. Ein privater Kunstfreund hatte sich vor mehr als 20 Jahren gemeinsam mit der Stadt dafür eingesetzt, die beiden Kunstdenkmäler zu erhalten. Der Stadtrat beschloss, die Arbeiten in den damals neu entstandenen Kreisel zu integrieren und damit ein künstlerisch gestaltetes Eingangstor in die Stadt zu schaffen.